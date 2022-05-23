Тревога в коалиции: депутат Нир Орбах угрожает уйти в оппозицию

Депутат Кнессета Нир Орбах ("Ямина") дал понять главам коалиции, что не сможет долго оставаться в ее рядах. "Эта коалиция все сильнее выглядит как капитулирующая перед арабами. Если это не изменится, то я окажусь вне ее гораздо быстрее, чем казалось", - цитирует телеканал "Решет" слова Нира Орбаха.

Поводом к раздражению Орбаха стало соглашение, позволившее вернуть в коалицию депутата Джиду Риануи-Зуаби. Это соглашение, которое, согласно публикациям СМИ, предоставляет арабским населенным пунктам материальную помощь на сотни миллионов шекелей. В окружении премьер-министра Нафтали Беннета заявляют, что речь идет исключительно об ассигнованиях, согласованных в рамках коалиционных переговоров.

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В коалиции не относятся с пренебрежением к заявлениям Орбаха. "Он действительно находится на грани срыва, и эту проблему надо решать сегодня, чтобы завтра не было очередной неожиданности", - заявляют в коалиции.

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В то же время, многие полагают, что Орбах не станет предпринимать шаги, которые будут направлены на обвал правительства во главе с Беннетом. В ближайшие дни с ним будут вестись переговоры о важных для него вопросах.