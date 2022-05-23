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В Израиле

Ynet: офицер, случайно застреливший двух майоров "Эгоза", уволен из ЦАХАЛа

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Офек Аарон и Итамар Эльхарар
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 23 мая сайт Ynet сообщил, что старший лейтенант Н., случайно застреливший четыре месяца назад двух офицеров подразделения "Эгоз", уволился из ЦАХАЛа. Решение было принято на фоне его тяжелого психического состояния и возбужденного в отношении него уголовного дела.

Как сообщалось ранее, после трагического инцидента старший лейтенант Н. был переведен в тыловую частью на севере страны, на командирскую должность.

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Поздно вечером 12 января 2022 года около базы ЦАХАЛа "Наби Муса" в Иорданской долине в результате трагической ошибки были смертельно ранены двое офицеров специального подразделения "Эгоз": майор Офек Арон (28) из Бат-Яма и майор Итамар Эльхарар (26) из поселка Бней Реэм. Два командира рот бригады специального назначения патрулировали местность, когда заметили в районе стрельбища подозрительное движение и начали процедуру задержания, включающую в себя предупредительные выстрелы в воздух. Офицер другого подразделения бригады, решивший в ночных условиях, что его обстреливают террористы, открыл в ответ стрельбу на поражение. Офицеры, получившие тяжелейшие ранения, были доставлены вертолетом в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме, однако по дороге скончались. Врачи больницы были вынуждены констатировать факт их смерти.

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В ходе расследования вскрылась серия нарушений приказов и утвержденных процедур, тем не менее начальник генштаба Авив Кохави принял решение не увольнять подполковника А., командира подразделения, хотя он заявлял о готовности покинуть пост. Было принято решение, что в дальнейшем он будет назначен командиром бригадой резерва "Александрони".

Из подразделения "Эгоз" были уволены заместитель командира и командир роты, в которой произошла трагедия (оба офицера в звании майоров). Понес наказание и военнослужащий, оставивший без присмотра свое снаряжение, включая прибор ночного видения, что привело к краже оборудования, и двухдневной операции по розыску воров.

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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Марта 2022
Старший лейтенант, случайно застреливший двух офицеров "Эгоз", будет назначен на командную должность
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Февраля 2022
ЦАХАЛ завершил расследование обстоятельств гибели майоров Офека Аарона и Итамара Эльхарара
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Разрешено к публикации: в Иорданской долине погибли майор Офек Аарон и майор Итамар Эльхарар
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