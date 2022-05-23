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В Израиле

Развал канцелярии: Таль Ган Цви, глава личного штаба Беннета, подал в отставку

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Развал канцелярии: Таль Ган Цви, глава личного штаба Беннета подал в отставку
Коби Гидеон, GPO

Таль Ган Цви, глава личного штаба премьер-министра Нафтали Беннета, подал в отставку. Это произошло лишь через полторы недели после того, как в отставку ушла советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир.

Причины ухода Ган Цви в отставку неизвестны. Он находился в состоянии острого конфликта с Шимрит Меир.

Таль Ган Цви сопровождал Беннета на протяжении десяти лет. Он был советником Беннета в партии "Байт Иегуди", в министерстве экономики, в министерстве просвещения, в министерстве обороны.

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Он поддерживал Беннета в период, когда партия ""А-Ямин а-Хадаш" не прошла электоральный барьер.

В политических кругах полагают, что уход Ган Цви может повлечь за собой уход в оппозицию депутата Нира Орбаха. Сайт "Сругим" цитирует слова Орбаха, сказанные два дня назад: "Я остаюсь только ради Ган Цви".

Позднее состоится встреча министра внутренних дел Айелет Шакед, замминистра Абира Кары и депутата Орбаха с Нафтали Беннетом. Приближенные Шакед заявили, что встреча была назначена заранее. В свою очередь, журналист "Макор ришон" Атара Герман утверждает, что встреча была назначена накануне, когда депутатам от "Ямина" стало известно об уходе в отставку Таля Ган Цви.

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Таль Ган Цви считался представителем правого крыла в окружении Беннета, в то время как о Шимрит Меир говорили как о человеке, который влияет на Беннета, пытаясь "сдвинуть" его в центр. После ухода в отставку Шимрит Меир, в политических кругах говорили о неизбежном возвращении Беннета к декларациям и шагам, характерным для правого лидера. Так он посетил церемонию в поселении Элькана. По одной из оценок, Ган Цви понял, что сдвига вправо не будет. Не исключено, что уход Ган Цви свидетельствует о том, что он пришел к выводу о скором и неизбежном крахе Беннета.

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