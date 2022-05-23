adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
20 - 23°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
adv_07 ar_top_2
В Израиле

СМИ: с начала месяца в Негеве предпринято не менее трех попыток пустить под откос поезда

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
СМИ: с начала месяца в Негеве предпринято не менее трех попыток пустить под откос поезда
Photo by Hadas Parush/Flash90

Компания "Ракевет Исраэль" подала жалобу в полицию на неизвестных, создающих аварийные ситуации на участке железной дороги в Негеве, забрасывая булыжниками пути.

Сайт Walla News пишет, что только с начала мая трижды неизвестные булыжниками забрасывали железнодорожные пути. Последний случай - произошел на этой неделе.

В железнодорожной компании отмечают, что в последних трех случаях поезда не могли сойти с рельс из-за камней на путях, однако составу мог быть причинен ущерб.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

"Ракевет Исраэль", чтобы не допустить катастрофы, усилила патрулирование проблемных участков, машинисты поездов снижают на этих участках скорость. Кроме того, компания применяет беспилотники для контроля за состоянием железнодорожного полотна.

В компании говорят о том, что камни на железнодорожных путях приводят к остановке движения поездов, сбоям в расписании, от которых страдают тысячи пассажиров.

Walla News пишет, что из полиции сообщили руководству "Ракевет Исраэль" о задержании нескольких подозреваемых, против которых уже поданы обвинительные заключения.

adv_12 incontent_2

adv_13 m_ar_2

Отметим, что в публикации содержится намек на связь между проблемой, с которой столкнулась компания "Ракевет Исраэль", и акциями протестов бедуинов в Негеве, а в заголовке использовано слово "террор".

adv_14 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex
adv_18 ar_right_wwh
adv_19 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

21:09 МВД Украины: освобожден из плена пограничник, указавший путь российскому кораблю
20:47 СМИ: с начала месяца в Негеве предпринято не менее трех попыток пустить под откос поезда
20:06 Президент Литвы отозвал полномочия посла в России с 1 июня
19:21 Министр иностранных дел Турции посетит Израиль впервые за 15 лет
17:07 "Дело йеменских детей": при вскрытии могилы "пропавшего ребенка" возникли сложности
16:15 Банк Израиля второй раз за последние полтора месяца поднял учетную ставку
15:15 Отменена самоизоляция для лиц, проживающих с больными коронавирусом
14:35 Зеленский: в Десне в результате ракетного удара погибли 87 человек
adv_20 ar_right_2
adv_21 ar_right_3
adv_22 ar_right_4
adv_23 ar_right_5