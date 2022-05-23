СМИ: с начала месяца в Негеве предпринято не менее трех попыток пустить под откос поезда

Компания "Ракевет Исраэль" подала жалобу в полицию на неизвестных, создающих аварийные ситуации на участке железной дороги в Негеве, забрасывая булыжниками пути.

Сайт Walla News пишет, что только с начала мая трижды неизвестные булыжниками забрасывали железнодорожные пути. Последний случай - произошел на этой неделе.

В железнодорожной компании отмечают, что в последних трех случаях поезда не могли сойти с рельс из-за камней на путях, однако составу мог быть причинен ущерб.

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"Ракевет Исраэль", чтобы не допустить катастрофы, усилила патрулирование проблемных участков, машинисты поездов снижают на этих участках скорость. Кроме того, компания применяет беспилотники для контроля за состоянием железнодорожного полотна.

В компании говорят о том, что камни на железнодорожных путях приводят к остановке движения поездов, сбоям в расписании, от которых страдают тысячи пассажиров.

Walla News пишет, что из полиции сообщили руководству "Ракевет Исраэль" о задержании нескольких подозреваемых, против которых уже поданы обвинительные заключения.

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Отметим, что в публикации содержится намек на связь между проблемой, с которой столкнулась компания "Ракевет Исраэль", и акциями протестов бедуинов в Негеве, а в заголовке использовано слово "террор".