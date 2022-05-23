СМИ: с начала месяца в Негеве предпринято не менее трех попыток пустить под откос поезда
Компания "Ракевет Исраэль" подала жалобу в полицию на неизвестных, создающих аварийные ситуации на участке железной дороги в Негеве, забрасывая булыжниками пути.
Сайт Walla News пишет, что только с начала мая трижды неизвестные булыжниками забрасывали железнодорожные пути. Последний случай - произошел на этой неделе.
В железнодорожной компании отмечают, что в последних трех случаях поезда не могли сойти с рельс из-за камней на путях, однако составу мог быть причинен ущерб.
"Ракевет Исраэль", чтобы не допустить катастрофы, усилила патрулирование проблемных участков, машинисты поездов снижают на этих участках скорость. Кроме того, компания применяет беспилотники для контроля за состоянием железнодорожного полотна.
В компании говорят о том, что камни на железнодорожных путях приводят к остановке движения поездов, сбоям в расписании, от которых страдают тысячи пассажиров.
Walla News пишет, что из полиции сообщили руководству "Ракевет Исраэль" о задержании нескольких подозреваемых, против которых уже поданы обвинительные заключения.
Отметим, что в публикации содержится намек на связь между проблемой, с которой столкнулась компания "Ракевет Исраэль", и акциями протестов бедуинов в Негеве, а в заголовке использовано слово "террор".