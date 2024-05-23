ЦАХАЛ: АМАН предупреждал Нетаниягу о "7 октября". Канцелярия Нетаниягу опубликовала опровержение

После того, как ЦАХАЛ подтвердил, что военная разведка за несколько месяцев до 7 октября предупреждала Биньямина Нетаниягу о том, что враги Израиля "намерены воспользоваться расколом в обществе", канцелярия главы правительства опубликовала опровержение.

В четверг, 23 мая, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в период с марта по июль военная разведка (АМАН) четырежды отправляла главе правительства Биньямину Нетаниягу письма с предупреждениями о том, что враги Израиля на ослабление потенциала сдерживания из-за раскола в обществе, вызванного юридической реформой.

Этот ответ был дан в ответ на обращение семь месяцев назад некоммерческой организации "Ацлаха" в суд с требованием ответа на основании закона о свободе информации.

В заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства, говорится, что "утверждения, что премьер-министр якобы получил от аналитического отдела АМАНа предупреждение о возможном нападении из Газы, противоречит истине. Ни в одном из документов не только нет предупреждения о намерениях ХАМАСа атаковать Израиль из Газы, в них дается совершенно противоположная оценка ситуации".

В двух единичных замечаниях, содержащихся в четырех документах и касающихся ХАМАСа, подчеркивается, что ХАМАС не хочет атаковать Израиль из Газы и стремится к урегулированию.

В документе от 19.03.23 содержится замечание, что стратегия ХАМАСа позволяет отодвинуть сектор Газа на второй план и сосредоточиться на борьбе против Израиля на других аренах.

Во втором документе от 31.05.23 Израилю даже рекомендовано присоединиться к тенденции региональной деэскалации и сделать шаг вперед в урегулировании ситуации с сектором Газа и суверенитетом ХАМАСа.

Содержащуюся в документах оценку о том, что ХАМАС заинтересован не в эскалации, а в урегулировании отношений с Израилем, последовательно разделяли все органы безопасности, которые даже утверждали, что ХАМАС принуждён к сдержанности.

В пресс-релизе канцелярии подчеркивается: "Что же касается содержащегося в документах утверждения о негативном влиянии разобщенности в Израиле на наших врагов, то об этом неоднократно предупреждал сам премьер-министр в связи с явлением отказничества. Например, 17.07.23 глава правительства предупредил, что внутренние разногласия подрывают фактор сдерживания наших врагов, которые могут легко поддаться соблазну совершить против нас акты агрессии. Вместе с тем премьер-министр был прав, когда предупредил наших врагов, что в день испытания внутренние разногласия не повредят нашей силе и решимости нанести по ним удар в любое время, когда это потребуется (23.04.23)".