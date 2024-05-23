Мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовиком в Ашкелоне

На Шдерот Ицхак Рабин в Ашкелоне произошло серьезное ДТП: грузовик сбил мотоциклиста. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:05.

Прибывшим по вызову парамедикам МАДА оставалось лишь констатировать смерть мотоциклиста, мужчины в возрасте около 25 лет.

По словам медиков, он получил множественные несовместимые с жизнью травмы, и реанимация не увенчалась успехом.