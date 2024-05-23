Мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовиком в Ашкелоне
время публикации: 23 мая 2024 г., 17:41 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 17:46
На Шдерот Ицхак Рабин в Ашкелоне произошло серьезное ДТП: грузовик сбил мотоциклиста. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:05.
Прибывшим по вызову парамедикам МАДА оставалось лишь констатировать смерть мотоциклиста, мужчины в возрасте около 25 лет.
По словам медиков, он получил множественные несовместимые с жизнью травмы, и реанимация не увенчалась успехом.
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