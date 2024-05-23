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Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 23 мая: удары по целям, сообщается о множестве убитых

время публикации: 23 мая 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 06:11
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 23 мая: удары по целям, сообщается о множестве убитых
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 23 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Минздрав Газы заявляет о десятках убитых.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в городе Газа; минздрав Газы (структура ХАМАСа) объявил о 16 убитых, включая 10 несовершеннолетних, в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям в районе мечети Фатима аз-Захраа и школы в районе Ад-Дарадж в городе Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку и к северу от лагеря Аль-Бурейдж; утверждается, что в результате авиаудара по жилому дому на севере Нусейрата погибли не менее восьми человек, включая детей.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аш-Шаэр в районе Таль ас-Султан, в западной части Рафаха, есть убитый и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по еще одной цели в западной части Рафаха, один убитый.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 23 мая.

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