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Прогноз погоды на 23 мая: жарко, переменная облачность

время публикации: 23 мая 2024 г., 05:16 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 05:23
Прогноз погоды на 23 мая: жарко, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 23 мая, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 21-31, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 20-36, в Мицпе-Рамоне – 22-30, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-31, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-36, на Голанских высотах – 18-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу жара спадет, будет солнечно. В субботу – без существенных изменений. В воскресенье ожидается повышение температуры.

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