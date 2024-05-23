27 мая в Израиль прибудет Никки Хейли

На следующей неделе Израиль посетит бывшая кандидат в президенты США Никки Хейли. Она прибудет в Израиль 27 мая и побывает в районах, прилегающих к границе с Газой.

Хейли намерена также посетить населенные пункты на севере и юге Израиля.

Гостью будет сопровождать бывший посол Израиля в ООН Дани Данон.

Никки Хейли встретится с представителями политического руководства Израиля.