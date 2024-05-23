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Израиль

27 мая в Израиль прибудет Никки Хейли

время публикации: 23 мая 2024 г., 10:59 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 11:15
27 мая в Израиль прибудет Никки Хейли
AP Photo/Meg Kinnard

На следующей неделе Израиль посетит бывшая кандидат в президенты США Никки Хейли. Она прибудет в Израиль 27 мая и побывает в районах, прилегающих к границе с Газой.

Хейли намерена также посетить населенные пункты на севере и юге Израиля.

Гостью будет сопровождать бывший посол Израиля в ООН Дани Данон.

Никки Хейли встретится с представителями политического руководства Израиля.

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