27 мая в Израиль прибудет Никки Хейли
время публикации: 23 мая 2024 г., 10:59 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 11:15
На следующей неделе Израиль посетит бывшая кандидат в президенты США Никки Хейли. Она прибудет в Израиль 27 мая и побывает в районах, прилегающих к границе с Газой.
Хейли намерена также посетить населенные пункты на севере и юге Израиля.
Гостью будет сопровождать бывший посол Израиля в ООН Дани Данон.
Никки Хейли встретится с представителями политического руководства Израиля.