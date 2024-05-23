Летом в Израиле будет введен предварительный скрининг для туристов, которым не нужна виза

Согласно сообщению Управления, с 1 июня проект ETA будет запущен в пилотном формате для туристов из США и Германии, а спустя месяц – для туристов из всех остальных стран, граждане которых освобождены от получения визы для визита в Израиль.

Система ETA (Electronic Travel Authorization) действует уже в ряде стран. Например, в Канаде. Израильские туристы, которые хотят посетить Канаду, с которой у Израиля уже давно существует безвизовый режим, должны предварительно заполнить электронную форму и получить разрешение.

В сентябре прошлого года генеральный директор Управления регистрации населения и иммиграции Эяль Сисо в интервью редакции Newsru.co.il рассказывал об этой системе так: "Это некий вид предварительного скрининга, когда перед въездом в страну, с которой установлен безвизовый режим, в общую систему вносятся личные данные, и через несколько минут она выдает разрешение на въезд. Эта электронная система автоматически проверяет, например, не нарушал ли уже турист законы страны, в которую намерен въехать, а также другие данные. Конечно, "последнее слово" как в Израиле, так и в других странах, все равно остается за пограничниками, но предварительное разрешение в большинстве случаев должно помочь избежать проверок и допросов".

Перед запуском пилотного проекта, в последних числах мая, на сайте Newsru.co.il будет опубликовано подробное описание работы с системой ETA.