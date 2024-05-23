ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира батальона ХАМАСа "Байт-Ханун"

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК) в Джабалии ликвидирован командир батальона ХАМАСа "Байт-Ханун" Хасин Фиадж.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы 98-й дивизии, подразделения "Яхалом" и спецподразделение военно-воздушных сил ликвидировали боевика в то время, когда он находился в подземном туннеле в районе Джабалии.

По данным израильских спецслужб, Хасин Фиадж несет ответственность за обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов Израиля.

Ликвидация боевика является частью боевых действий бойцов 98-й дивизии, направленных на обнаружение и уничтожение туннелей и ликвидацию скрывающихся в них террористов.