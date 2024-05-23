x
23 мая 2024
|
последняя новость: 21:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2024
|
23 мая 2024
|
последняя новость: 21:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира батальона ХАМАСа "Байт-Ханун"

время публикации: 23 мая 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 20:22
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира батальона ХАМАСа "Байт-Ханун"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК) в Джабалии ликвидирован командир батальона ХАМАСа "Байт-Ханун" Хасин Фиадж.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы 98-й дивизии, подразделения "Яхалом" и спецподразделение военно-воздушных сил ликвидировали боевика в то время, когда он находился в подземном туннеле в районе Джабалии.

По данным израильских спецслужб, Хасин Фиадж несет ответственность за обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов Израиля.

Ликвидация боевика является частью боевых действий бойцов 98-й дивизии, направленных на обнаружение и уничтожение туннелей и ликвидацию скрывающихся в них террористов.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

230-й день войны в Израиле. Хронология событий