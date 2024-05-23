В результате аварии возле поселка Клиль погибла женщина

На 70-м шоссе, в районе поселка Клиль, произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 50 лет) получила в этой аварии смертельные травмы, она скончалась от них на месте.

Мужчина (примерно 20 лет) с травмами средней тяжести был доставлен в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.