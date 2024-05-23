ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из которой обстреливали Верхнюю Галилею

ЦАХАЛ сообщает об уничтожении израильскими ВВС в южном Ливане ракетной установки, которая была использована террористами 23 мая для обстрела Верхней Галилеи.

По данным ЦАХАЛа, из этой установки было выпущено около 30 ракет. Некоторые из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности. Пострадавших в результате обстрела нет.