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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из которой обстреливали Верхнюю Галилею

время публикации: 23 мая 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 12:41
ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из которой обстреливали Верхнюю Галилею
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает об уничтожении израильскими ВВС в южном Ливане ракетной установки, которая была использована террористами 23 мая для обстрела Верхней Галилеи.

По данным ЦАХАЛа, из этой установки было выпущено около 30 ракет. Некоторые из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности. Пострадавших в результате обстрела нет.

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