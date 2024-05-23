x
23 мая 2024
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2024
|
23 мая 2024
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Депутат Шарен Аскель потребовала признать независимость Каталонии и других испанских провинций

время публикации: 23 мая 2024 г., 12:22 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 12:22
Депутат Шарен Аскель потребовала признать независимость Каталонии и других испанских провинций
AP Photo/Joan Mateu Parra

Депутат Кнессета Шарен Аскель ("Ликуд") направила главе правительства Биньямину Нетаниягу и министру иностранных дел Исраэлю Кацу письмо с призывом дать достойный ответ на признание Испанией государства Палестина.

Аскель предлагает в ответ признать независимость Каталонии, Басконии, Галисии, Андалузии, Арагона и Балеарских островов.

"Как Испания смеет требовать права на самоопределение для других, когда она отрицает это право для тех, кто находится внутри нее? Жители Каталонии, Басконии, Галисии и т.д. требуют независимости мирными средствами. Нельзя допустить, чтобы их требования продолжали игнорироваться. Израиль, имеющий опыт борьбы за независимость, должен поддержать их", - говорится в письме.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2024

Послы Ирландии, Испании и Норвегии вызваны в МИД для беседы и просмотра записи похищения
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 мая 2024

Ирландия, Норвегия и Испания заявили о признании государства Палестина
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 16 октября 2019

Акции протеста в Каталонии: стартовал "Марш за свободу"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 февраля 2019

Многотысячная демонстрация в Мадриде: нет – сепаратизму каталонцев