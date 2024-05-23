Депутат Шарен Аскель потребовала признать независимость Каталонии и других испанских провинций

Депутат Кнессета Шарен Аскель ("Ликуд") направила главе правительства Биньямину Нетаниягу и министру иностранных дел Исраэлю Кацу письмо с призывом дать достойный ответ на признание Испанией государства Палестина.

Аскель предлагает в ответ признать независимость Каталонии, Басконии, Галисии, Андалузии, Арагона и Балеарских островов.

"Как Испания смеет требовать права на самоопределение для других, когда она отрицает это право для тех, кто находится внутри нее? Жители Каталонии, Басконии, Галисии и т.д. требуют независимости мирными средствами. Нельзя допустить, чтобы их требования продолжали игнорироваться. Израиль, имеющий опыт борьбы за независимость, должен поддержать их", - говорится в письме.