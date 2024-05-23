Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 мая: растет число убитых в Дженине

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 мая действовали в Дженине (операция продолжается почти двое суток), в Шхеме (в лагере Аль-Айн) и около Шхема (в Мадаме), в Калькилии, около Рамаллы (в Кафр Айне, Кубаре).

Власти Дженина заявляют об 11 убитых в результате действий израильских военных в городе, начиная с утра 21 мая.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 мая.

Пограничная полиция проводила операцию в иерусалимском районе Сильван (Силуан, Шилоах).