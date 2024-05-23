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Израиль

Видео сожжения Корана, опубликованное солдатом ЦАХАЛа, вызвало скандал

время публикации: 23 мая 2024 г., 01:22 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 01:22
Видео сожжения Корана, опубликованное солдатом ЦАХАЛа, вызвало скандал

В арабском сегменте соцсетей обсуждается видео, на котором военнослужащий ЦАХАЛа бросает в огонь Коран.

Видео сожжения священной для мусульман книги военнослужащий выложил в своем Instagram 21 мая. После того, как к нему в блог пришли арабские пользователи, военнослужащий "закрыл" свой аккаунт. Однако это не остановило волну обсуждений.

22 мая пользователь из сектора Газы опубликовал имя военнослужащего, номер батальона и название бригады, в которой он служит. Палестинский блогер также сообщил, что видео сожжения Корана было снято в одной из мечетей в восточной части Рафаха.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что поведение военнослужащего противоречит ценностям ЦАХАЛа, который с уважением относится ко всем религиям. Военная полиция начала расследование, результаты которого будут переданы в военную прокуратуру.

Итай Блюменталь, корреспондент медиакорпорации "Кан", отмечает, что видео распространяется в палестинском сегменте интернета главным образом через учетные записи, связанные с ХАМАСом.

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