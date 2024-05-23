Жители Верхней Галилеи основали "лагерь для перемещенных лиц"

В районе перекрестка Амиад, в Верхней Галилеи, жители населенных пунктов, находящихся недалеко от границы с Ливаном, основали палаточный лагерь, назвав его "лагерем для перемещенных лиц".

В четверг, 23 мая, в "лагере беженцев" собрались более тысячи человек, среди поддержавших эту акцию были жители поселков, расположенных на границе с сектором Газы. Всех этих людей объединяет недовольство действиями правительства, которое, как они считают, бросило их на произвол судьбы.

Жители севера, населенные пункты которых не были эвакуированы правительством, заявляют, что они не только подвергаются угрозе обстрелов и атак с помощью беспилотников, они также лишились работы и заработка, их дети не могут продолжать учебу. Они заявляют, что Верхняя Галилея "заброшена правительством" как в области безопасности, так и в области экономики.