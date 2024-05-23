Опрос KANTAR: многие израильтяне выступают за досрочные выборы и превентивную войну в Ливане

23 мая радиостанция "Кан Бет" опубликовала результаты опроса, проведенного институтом KANTAR.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партия "Махане Мамлахти" набрала бы 29 мандатов и стала бы крупнейшей партией парламента. "Ликуд" набрал бы 22 мандата, а партия "Еш Атид" – 16. При этом "Махане Мамлахти" уже второй опрос подряд набирает 29 мандатов, в то время как "Ликуд" и "Еш Атид" усиливаются на один мандат каждая по сравнению с предыдущим опросом. НДИ и ШАС набирают по 10 мандатов, "Оцма Иегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, "Ционут Датит", МЕРЕЦ, РААМ набирают по 4 мандата, балансируя на грани электорального барьера.

"Ямин Мамлахти", БАЛАД и "Авода" не проходят в Кнессет.

Партии нынешней коалиции набирают 52 мандата, партии оппозиции – 68. Однако, если итоги выборов будут такими, у оппозиции нет 61 мандата без партии РААМ.

38% опрошенных считают, что необходимо незамедлительно провести досрочные выборы. 32% считают, что выборы должны состояться после окончания войны. 22% считают, что они должны пройти в срок, 8% не имеют мнения.

34% опрошенных считают, что Бени Ганц и Гади Айзенкот должны немедленно покинуть правительство. 18% считают, что они должны сделать это в ближайшие недели. 28% убеждены, что "Махане Мамлахти" должна оставаться в коалиции, а 20% не имеют мнения.

46% считают, что Израиль должен инициировать превентивную войну против "Хизбаллы", включая наземную операцию в Ливане. 29% против такого шага, 25% не имеют мнения.