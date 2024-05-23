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Израиль

Тали Готлиб выгнали с заседания комиссии Кнессета по обороне

время публикации: 23 мая 2024 г., 00:02 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 00:06
Депутат от "Ликуда" Тали Готлиб
Yonatan Sindel/Flash90

По информации 13-го телеканала ИТВ, депутата Кнессета Тали Готлиб попросили покинуть заседание парламентской комиссии по иностранным делам и обороне из-за ее поведения.

По данным телеканала, депутат от "Ликуда" Готлиб перебивала главу Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби, который говорил о том, что в ходе операции не была достигнута ни одна из стратегических целей в секторе Газы: не были созданы условия для сделки по возвращению заложников, не был уничтожен ХАМАС, и не созданы условия для возвращения жителей приграничных районов.

Анегби также сообщил, что, по оценкам военных, для достижения этих целей потребуется не один год. Он также отметил, что у правительства нет четких целей в отношении севера. Все это очень не нравилось Готлиб, которая перебивала докладчика выкриками с места.

На сайте 13-го телеканала говорится, после того, как Готлиб несколько раз его прервала, Анегби попросил парламентаршу "помолчать", а вскоре ее удалили из помещения. Источники телеканала пожаловались, что Тали Готлиб ведет себя подобным образом постоянно, создавая невыносимый условия для работы комиссии.

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