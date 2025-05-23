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Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропал 34-летний Хагай Каа из Реховота

Полиция
Розыск
время публикации: 23 мая 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 10:27
Повторное сообщение о розыске: пропал 34-летний Хагай Каа из Реховота
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля повторно просит помощи в розыске 34-летнего Хагая Каа из Реховота. В последний раз его видели 21 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: худощавый, коротко стрижен, карие глаза. Описания одежды нет.

Вечером 22 мая поступило ошибочное сообщение, что разыскиваемый найден. Однако позже было уточнено: найден в Ришон ле-Ционе его автомобиль. Розыск пропавшего продолжается. Полиция опубликовала новую его фотографию (лучшего качества).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9371444.

Израиль
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