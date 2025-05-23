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Израиль

Начальник генштаба Замир встретился с генералом Зини после сообщения о назначении его главой ШАБАКа

ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 23 мая 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 10:23
Генерал Давид Зини
Arie Leib Abrams/Flash90

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир встретился утром 23 мая с генерал-майором Давидом Зини, которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил назначить главой общей службы безопасности (ШАБАК).

"Начальник генштаба дал согласие на уход генерал-майора Зини с военной службы в ближайшие дни. Начальник генштаба выразил признательность генерал-майору Зини за его значительную и многолетнюю боевую службу", – сказано в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

При этом Замир отметил, что диалог между военнослужащими ЦАХАЛа и политическим руководством требует одобрения начальника генштаба.

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