Бои на базе и в кибуце Кисуфим, подвиг 20-летнего Томера Нагара. Отчет британского парламента

22 мая ЦАХАЛ опубликовал отчет внутриармейского расследования событий и боев на военной базе "Кисуфим" и в кибуце Кисуфим в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений. И хотя в отчете о событиях в районе Кисуфим ЦАХАЛ указал имена погибших, в отличие от предыдущих подобных документов (за исключением имен убитых террористами иностранных рабочих из Таиланда), этот документ не содержит многих важных моментов. События в армейских отчетах иногда отражены не полностью или не совсем так, как их описывают другие источники.

Поэтому Newsru.co.il вновь публикует перевод раздела о боях в районе Кисуфим из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. В этой публикации названы имена погибших и рассказывается об обстоятельствах гибели этих людей. Кроме того, в отчете британского парламента называется количество военнослужащих, сражавшихся в тех или иных очагах противостояния, тогда как отчет ЦАХАЛа пишет о "силах" или "группах" – даже когда речь идет об одном или двух солдатах.

Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. И самое главное – он содержит имена погибших и описание обстоятельств их гибели. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Военный лагерь "Кисуфим" (здесь и далее – текст отчета британского парламента в переводе на русский язык)

Военный лагерь "Кисуфим" находится рядом с кибуцем Кисуфим на расстоянии примерно 1,2 мили (около 2 километров) от границы с сектором Газы. Поблизости расположен форпост "Марс" меньшего размера (в отчете ЦАХАЛа о событиях на форпосте "Марс" не сообщается, и имена участников боев, фигурирующие в отчете британского парламента, не называются. Возможно, впоследствии будет опубликован отчет о расследовании событий на этом военном объекте, – прим. ред.)

7 октября на военной базе "Кисуфим" и в форпосте "Марс" размещался 51-й батальон бригады "Голани", военнослужащие вели тяжелый и продолжительный 15-часовой бой с террористами ХАМАСа, отбивая попытки проникновения на форпост "Марс". На территорию базы террористам удалось прорваться, после чего произошли масштабные грабежи. В двух ключевых точках сражений террористами были убиты 18 военнослужащих ЦАХАЛа.

Битва за базу "Кисуфим" фактически началась с джипа ЦАХАЛа "Хаммер", проводившего стандартное патрулирование вдоль границы с сектором. В джипе находились 5 военнослужащих из бригады "Голани". В 06:29 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел территории Израиля с особым упором на военные объекты. Пятеро солдат покинули джип и укрылись за близлежащей бетонной автобусной остановкой. Затем они получили сообщения о том, что четыре группы прорвавшихся на территорию Израиля террористов направляются в их сторону с намерением атаковать кибуц. Солдаты покинули убежище и вернулись в джип, выдвинувшись навстречу террористам.

Встретившись с террористами, они вышли из машины, чтобы вступить в бой, и были атакованы. Трое солдат были ранены, включая их командира роты, получившего тяжелое ранение в голову. Сержант Михаэль Бен-Хамо (21 год, из Реховота, 51-й батальон бригады "Голани") и старший сержант Ади Цур (20 лет, из Иерусалима, боец 51-го батальона бригады "Голани") погибли, прикрывая отступление раненых товарищей. Трое раненых солдат смогли доехать обратно на базу и сообщить о прорыве террористов. Благодаря этому своевременному предупреждению весь небоевой и гражданский персонал (семьи старших командиров, приехавшие на базу на праздник Симхат-Тора) были заблаговременно перемещены в хорошо защищенный командный пункт.

В 06:37 первая волна террористов – несколько десятков хорошо вооруженных боевиков ХАМАС – прибыла к базе "Кисуфим". После получения предупреждения от патрульного отряда многие солдаты укрылись в бомбоубежище рядом с базой.

Но один солдат, который служил в армии всего 10 месяцев – Томер Нагар – проигнорировал приказ войти в укрытие. Вместо этого он занял позицию в небольшом бункере, находившемся примерно в 150 метрах перед базой. Вооруженный пулеметом "Негев" Нагар успешно сражался в одиночку, защищая своих товарищей, находившихся в бомбоубежище и предотвращая прорыв террористов на территорию военного лагеря. У него было 675 патронов. Когда его тело было позже обнаружено, выяснилось, что он сражался до последнего патрона – все 675 гильз были найдены вокруг него, все, что у него было, когда он вошел в бункер. Сержант Томер Нагар, (20 лет), из Иерусалима, боец 51-го батальона бригады "Голани", в одиночку сумел сорвать атаку на базу "Кисуфим" с этого направления.

Внутри базы полевые наблюдатели заперлись в командном пункте, откуда вначале они могли использовать автоматическую систему "Вижу – стреляю", позволяющую дистанционно наводить на цель и стрелять из пулемета, установленного на возвышении на разделительном заграждении.

Они стреляли по колоннам вооруженных мотоциклистов ХАМАСа, затем стреляли по пикапам с боевиками, собравшимся у забора. Но из-за количества атакующих – по оценкам, в район Кисуфим прорвались около 200 террористов в течение дня – у них начали заканчиваться боеприпасы.

Террористы бросали ручные гранаты через окружавшие базу "Кисуфим" высокие бетонные стены, затем направились к воротам. Там произошел бой между солдатами "Голани" и боевиками ХАМАС, несколько нападавших были уничтожены. Однако, существенно уступая в численности, военнослужащие в конечном итоге были вынуждены отступить в близлежащее убежище и в женские жилые помещения.

Террористы ХАМАС также перестреляли все камеры, "ослепив" полевых наблюдателей.

За командный пункт в тот день отвечала сержант Керен Меир, она дала показания о том, что происходило в "черную субботу". В 06:00 она вышла наружу, чтобы сфотографировать рассвет, и всего спустя несколько минут после ее возвращения начался ракетный обстрел. Все вернулись в командный пункт, и наблюдатели начали сообщать о прорывах террористов на территорию Израиля – на мотоциклах, машинах, тракторах и даже по воздуху на парапланах. Меир связалась со всеми гражданскими связными по списку (речь идет о координаторах безопасности поселков в окрестностях сектора Газы, – прим. ред.), сообщила им о прорыве множества террористов и сказала не покидать защищенные комнаты и бомбоубежища.

После того, как террористы систематически перестреляли камеры наблюдения, все оперативные офицеры и командиры, находившиеся в своих собственных секторах, втиснулись в командный пункт, который был укреплен против ракетных обстрелов.

Керен Меир была проинформирована штабом дивизии, что подкрепления будут в приоритетном порядке пересылаться в атакуемые террористами гражданские населенные пункты. "Я кричала по телефону, требуя ВВС, где все?" – свидетельствовала Меир. И вдруг чудесным образом одна из камер, защищающих Кисуфим, внезапно снова заработала. Керен Меир дала распоряжение одной из "тацпитаниот" (полевых наблюдателей) вносить координаты для направления ударных беспилотников. К Меир присоединилась сержант Хадар, и вместе они начали наводить БПЛА на террористов, направлявшихся к ним и к невинным гражданским людям поблизости.

В 07:25 вторая волна террористов ХАМАС прорвалась на базу и атаковала столовую, где террористы убили двоих военнослужащих и ранили еще 13 солдат. На этой точке солдаты смогли блокировать дальнейшее передвижение террористов, и бой длился 15 часов, пока не прибыло подкрепление – бойцы подразделения "Эгоз" – и база была зачищена от вторжения, и ЦАХАЛ вернул полный контроль над базой.

Террористы также атаковали солдат, которые оказались изолированными в бомбоубежище "мигунит" внутри базы: только двое из этих солдат были вооружены. Один из них, Яаков Вакнин, свидетельствовал, что террористы бросили в убежище примерно 20 гранат, некоторые из них взорвались, некоторые не взорвались. Несколько гранат солдатам удалось выбросить обратно из бомбоубежища. Примерно в 09:30, когда Вакнин был ранен в ногу, террористы закатили в "мигунит" большое взрывное устройство. Вакнин сумел пнуть его на другую сторону стены бомбоубежища за секунду до взрыва. Оне вспоминал, что "дым был настолько густым и темным, что "мигунит" погрузился во тьму на пять минут". И намного позже, вечером, с переломом ноги, пулевым ранением в руке, осколочными ранениями и переломанными ребрами Вакнин был эвакуирован в больницу.

7 октября командный пункт стал импровизированной клиникой первой помощи для лечения раненых солдат. Фотографии, сделанные в этом помещении в конце боя, показывают огромные кровавые пятна на полу. Керен Меир свидетельствовала: "Раненые начали поступать один за другим, каждый в худшем состоянии, чем предыдущий. Одно мертвое тело за другим".

В командном пункте вместе с ранеными солдатами и наблюдательницами были также заперты гражданские – члены семей старшего командного состава базы, включая восьмимесячного младенца. После 18:00 электричество в командном пункте отключилось, погрузив всю комнату во тьму и практически полностью выключив систему вентиляции воздуха. Но отключение электричества также привело к тому, что герметичные двери командного пункта открылись. Чтобы предотвратить прорыв террористов, солдаты заблокировали двери перевернутыми шкафами и дежурили перед ними с оружием в руках.

Террористы, вооруженные РПГ, пытались прорваться в командный пункт через крышу. Но солдаты стреляли по ним, и попытка провалилась.

В 22:00 на базе "Кисуфим" все еще присутствовали палестинские террористы: некоторые из солдат покинули командный пункт, чтобы поддержать боем своих товарищей, в то время как небольшое количество солдат остались прикрывать двери и защищать гражданских лиц и невооруженных девушек-наблюдательниц.

Спецназовцы "Эгоз" прибыли в район Кисуфим около 12:00, они долгие часы вели ожесточенные бои с террористами, сражаясь против превосходящего количества противника и зачищая базу комната за комнатой. Особенно тяжелые бои велись в районе женских жилых помещений: там в своей комнате заперлись две девушки-наблюдательницы, которые не успели вовремя добраться до командного центра. В соседних с ними помещениях и на крыше были террористы. Лишь через несколько часов девушки были спасены бойцами "Эгоз" и сопровождены в командный центр.

В 23:00 бойцы "Эгоз", наконец, добрались до командного центра, и база была зачищена от террористов. Половина отряда спецназовцев (три человека) погибли при взрыве. Поскольку в районе Кисуфим все еще оставались отлично вооруженные террористы, выжившим было сказано выстроиться в колонну по одному, и их эвакуировали пешком под прикрытием солдат.

В результате боев на базе были убиты 12 военнослужащих 51-го батальона бригады "Голани", три бойца "Эгоз" и два солдата Южной бригады дивизии "Газа". На всей базе к концу нападения в живых оставались лишь семеро боевых солдат.

Террористы ХАМАС опубликовали в социальной сети Telegram несколько видеозаписей, доказывающих их присутствие на базе. В одном из видео на базе "Кисуфим" поднят флаг ХАМАСа, другое видео показывает награбленное на базе, в том числе разведывательные документы, боеприпасы, оружие и другое военное снаряжение.

Кибуц Кисуфим (здесь и далее – текст отчета британского парламента в переводе на русский язык)

Кисуфим (на иврите – страстное желание, томление) – это кибуц, расположенный в центральной части Отеф Аза, он находится на расстоянии 1,4 мили (2,25 км) от границы сектора Газы. Кибуц был основан в 1951 году членами сионистского молодежного движения из США и Южной Америки и является "приватизированным" кибуцем, что означает, что его члены больше не делят ресурсы и доходы на всех. Наряду с обычным сочетанием пахотного земледелия, цитрусовых рощ и молочной фермы, кибуц владеет фабрикой, которая производит оправы для очков, и археологическим музеем, где экспонируются древние артефакты, обнаруженные в окрестностях.

Кроме того, часть своей территории кибуц сдает в аренду Армии обороны Израиля: на ней находится военная база. Кисуфим это небольшой кибуц, по переписи населения в 2022 году он насчитывал 294 жителя.

С 7 октября 2023 года и в течение следующих двух дней террористы из Газы убили 17 мирных жителей, шесть из которых были гражданами Таиланда, и 11 военнослужащих. Один член кибуца – 85-летний Шломо Манцур – был похищен террористами. Битва за кибуц и его зачистка не были завершены вплоть до 11 октября, в ходе боев погибли 11 военнослужащих из четырех различных воинских подразделений. Военный лагерь "Кисуфим" также был атакован, там были убиты 18 военнослужащих.

Кроме военного крыла ХАМАСа, о своем участии в нападении на Кисуфим в "черную субботу" 7 октября заявили "Бригады Аль-Кудс" "Исламского джихада", "Бригады мучеников Аль-Акса" и "Бригады национального сопротивления" "Демократического фронта освобождения Палестины" (ДФОП). Нападением командовал Мисмах, командир батальона "Дир аль-Балах", элитного подразделения "Бригад Изаддина аль-Касама". Некоторые из боевиков были одеты в украденную военную форму ЦАХАЛа.

В 06:30 в кибуце сработала система ракетной тревоги "Цева Адом". Менее чем через 10 минут террористы проникли на территорию кибуца в нескольких местах одновременно. В начале ракетного обстрела тем утром патрулировавшие в районе пять военнослужащих "Голани" немедленно вступили в бой с несколькими группами террористов, их сопротивление было подавлено, и двое военнослужащих – сержант Михаэль Бен-Хамо (21 год, из Реховота, 51-й батальон бригады "Голани") и старший сержант Ади Цур (20 лет, из Иерусалима, боец 51-го батальона бригады "Голани") – погибли. Однако их действия помогли выиграть драгоценное время как для кибуца Кисуфим, так и для военного лагеря "Кисуфим".

Параллельно с проникновением в кибуц, террористы атаковали лагерь "Кисуфим" в восточной части кибуца, помешав выслать подкрепление в кибуц и уничтожив башню связи. У нападавших У нападавших была подробная информация о кибуце и его отряде быстрого реагирования ("китат коненут"). Первые прибывшие боевики направились прямо к дому координатора безопасности кибуца Рони Сфеджа. Он не был убит в результате столкновения, но отступил в укрепленную безопасную комнату со своей семьей и оставался там во время битвы за кибуц. Террористы захватили остальную часть дома и использовали его как штаб-квартиру и склад боеприпасов.

Боец "китат коненут" Шай Ашер рассказывал, что в результате намеренного уничтожения террористами коммуникационной башни не работала телефонная сеть, не работал WhatsApp, радиосвязь также не работала, отсутствовали все каналы командования и управления. Террористы систематически пытались изолировать кибуц и помешать любому сопротивлению, обстреливая электрические трансформаторы и водопровод.

В 08:00 Шай Ашер и другой боец отряда быстрого реагирования Саар Марголис вооружились и встретились снаружи. Не сумев связаться с коррдинатором безопасности, они пошли искать его дома. Они увидели боевиков ХАМАС, стоящих у дома, и предположили, что координатор безопасности, руководящий отрядом быстрого реагирования, мертв. "Китат коненут" кибуца была небольшой и имела мало времени, чтобы организовать сопротивление против большого количества прорвавшихся на территорию населенного пункта террористов. Чтобы защитить свою семью, пока он сражается с террористами, Шай Ашер разгромил свою гостиную и размазал кетчуп по стенам и полам, чтобы создать впечатление, что резня уже произошла в доме.

В течение первого часа нападения террористы ворвались в дом семьи Манцур. 85-летний Шломо Манцур управлял птицефермой кибуца. Он был беженцем из Ирака, пережившим резню "Фархуд" в Багдаде в 1941 году. Большую часть свой жизни в Израиле он жил в кибуце Кисуфим со своей женой Мазаль. Ей удалось избежать пленения 7 октября 2023 года. Террористы надели на Шломо наручники, вывели его из дома и избили, прежде чем увезти его в Газу на его собственной машине. 85-летний Шломо Манцур (убит 7.10.2023, тело было похищено в Газу (до 11.2.2025 считался заложником) и возвращено в Израиль 27.2.2025) – стал самым пожилым человеком, похищенным террористами в заложники 7 октября.

Свидетелем пленения Шломо Манцура был его сосед Рафи Самет. Самет находился у себя дома с внуком, военнослужащим, приехавшим из армии в отпуск на праздник Симхат-Тора. Его внук взял свое оружие и пошел присоединиться к защите кибуца. Когда он подошел к группе вооруженных мужчин, которых он принял за солдат ЦАХАЛа, поскольку они были одеты в украденную военную форму Армии обороны Израиля, по нему открыли огонь, ранив его в руку и в ногу (в отчете ЦАХАЛа сказано, что внук Рафи Самета был ранен израильскими солдатами, – прим. ред.. Когда Самет пытался достать медицинское оборудование и другие припасы из своей машины скорой помощи "Маген Давид Адом", впоследствии уничтоженной террористами, он также был ранен.

90-летняя Джина Смятич, репатриантка из Чили, поселившаяся в кибуце Кисуфим много лет назад, была убита утром 7 октября в своем доме. Террористы выволокли ее из защищенной комнаты в гостиную, где застрелили выстрелом в голову. Убив пожилую женщину, террористы разграбили ее кухню.

Следом они ворвались в дом семьи Итая и Эти Зак. Когда супруги Зак и их 15-летний сын Саги отказались покинуть защищенную комнату, террористы подожгли дом. Итай Зак (53 года), его жена Эти Зак (50 лет) и их сын Саги Зак (15 лет) задохнулись дымом в защищенной комнате, где они находились вместе со своей собакой по кличке Сока. 76-летняя Менуха Хулати, учительница на пенсии, была также сожжена заживо в своем доме, расположенном рядом с домом семьи Зак.

Еще двое мирных жителей, супружеская пара Иван Иллараменди-Сайсар (46 лет, гражданин Испании и Израиля) иЛорен Дафна Гаркович (47 лет, гражданка Чили), также были заживо сожжены в своем доме. Изначально считалось, что их взяли в заложники, поскольку их тела были идентифицированы только через месяц. (Возможно, именно с этим связана неточность в отчете ЦАХАЛа: в разных частях отчета указано, что супругов убили рано утром 7 октября и в послеобеденные часы 7 октября. Точное время их гибели, по всей видимости, неизвестно, – прим. ред.)

Боец отряда быстрого реагирования Саар Марголис (37 лет, из Кисуфим), был убит в боях днем 7 октября, когда присоединился к военнослужащим ЦАХАЛа из 450 батальона. Они прибыли в 13:00 и пытались отбить у террористов базу и кибуц. Благодаря тому, что Саар хорошо знал свой кибуц, он возглавил отряд и повел солдат к дому координатора безопасности кибуца Рони Сфеджа, где террористы устроили свой штаб, забаррикадировавшись в доме. При попытке зачистить дом от террористов Саар Марголис был убит вместе со старшим сержантом Адамом Агмоном (21 год, из Камона, 450-й батальон).

Эвакуация жителей кибуца началась в послеобеденные часы военнослужащими, находившимися в Кисуфим к тому времени и подкрепления из 101 батальона "цанханим". Во время эвакуации жителей солдаты попали под гранатометный огонь, четверо военнослужащих были убиты и двое ранены.

Убийства мирных жителей террористами из Газы продолжалась в течение следующих двух дней. Том Годо (52 года лет, программист из Кисуфим), был убит в 08:00 в воскресенье 8 октября через дверь защищенной комнаты, когда пытался удержать дверь закрытой – в защищенной комнате с ним находилась его семья, жена и трое детей. Остальные члены семьи Годо смогли сбежать через окно. Днем ранее, 7 октября в 16:00, солдаты ЦАХАЛа подходили к дому семьи Годо и постучали в дверь. Когда Годо, его жена и три их дочери впустили их, солдаты сказали им оставаться в защищенной комнате, пока они зачищают другую часть кибуца от террористов. (В соответствии с отчетом ЦАХАЛа, солдаты попали под удар и не смогли передать другим военнослужащим, что в доме Годо есть гражданские. В отчете также указано, что Том Годо был убит не террористами, а от "дружественного огня" – военнослужащие стреляли через дверь, приняв его за террориста, – прим. ред.)

Тайский рабочий Анучча Бунгсан, переживший "черную субботу", рассказал о произошедшем в общежитии иностранных рабочих. Он сообщил, что рабочие находились в двух зданиях, первые три часа нападения они прятались в защищенных комнатах и пытались вызвать помощь, но к 09:00 сотовая связь в кибуце отключилась. Примерно в 11:00 террористы ХАМАСа подошли к одному из общежитий и расстреляли двери защищенной комнаты, убив четырех человек. Затем они убили еще двоих таиландцев, находившихся в здании. Бунгсан и двое других тайландских рабочих, находившиеся в другом здании, оставались без еды и воды в защищенной комнате вплоть до эвакуации ЦАХАЛом в 21:00.

К утру понедельника 9 октября 2023 года ЦАХАЛ уже вернул оперативный контроль над военным лагерем "Кисуфим", но в кибуце и вокруг него все еще находились террористы. На рассвете 9 октября управляющий молочной фермой кибуца Реувен Хейник (56 лет, из Ашкелона) пришел кормить 380 коров, которые с нападения на кибуц 7 октября оставались без корма и без доения. Получив разрешение от ЦАХАЛа покормить коров в кибуце, Реувен вошел в здание фермы и был убит террористами, прятавшимися в амбаре. После этого террористы забаррикадировались в доильном зале. В бою с ними военнослужащие были вынуждены взорвать весь доильный зал. Во время этого столкновения был убит боец подразделения "Эгоз" Авиэль Мелькамо (21 год, из Кирьят-Аты).

Резервист Михаэль Старр, прибывший в Кисуфим со своим подразделением во вторник 10 октября, описал эвакуированный кибуц как "сцену из фильмов о зомби-апокалипсисе: город, который должен быть шумным и полным жизни, полностью ее лишен". "Мы пробирались через обугленные остовы того, что когда-то было домами, – свидетельствовал он. – Машины и окна были изрешечены пулевыми отверстиями. Мы нашли дома, изрешеченные пулями, кровавые пятна на дверях шкафов и кухонные ножи, брошенные в безопасных комнатах". Он также свидетельствовал, что они не смогли передвинуть многие тела террористов, поскольку они были заминированы.

Один из террористов, прорвавшихся в кибуц 7 октября, был найден лишь 12 октября: он прятался в доме жителей кибуца Хагая и Катрин Гроссвирт. Террорист ранил троих солдат, прежде чем был уничтожен.

Кибуц не был объявлен зачищенным вплоть до 13 октября 2023 года. В общей сложности, 34 здания кибуца, включая молочную ферму, были повреждены в ходе нападения, не менее 17 потребовали сноса.

Всего в ходе боев в районе Кисуфим погибли 45 человек. Террористы убили 10 жителей кибуца, включая Шломо Манцура, который был похищен и убит в плену. Были также убиты шесть иностранных рабочих из Таиланда (ни отчет ЦАХАЛа, ни отчет британского парламента не приводят их имен). Один житель кибуца погиб от огня израильских сил. В боях за кибуц Кисуфим погибли 28 человек 27 военнослужащих и боец отряда быстрого реагирования кибуца ("китат коненут"). В боях за базу "Кисуфим" погибли 18 военнослужащих.

Список погибших в боях за базу "Кисуфим" и кибуц Кисуфим:

лейтенант Ури Мордехай Шани (22 года, из Кирьят-Арбы, командир взвода 51-го батальона бригады "Голани"),

сержант Реэм Меир Батито (19 лет, из Нетании, боец 51-го батальона),

сержант Михаэль Бен-Хамо (21 год, из Реховота, 51-й батальон бригады "Голани"),

старший сержант Ади Цур (20 лет, из Иерусалима, боец 51-го батальона бригады "Голани"),

сержант Бар Розенштейн (20 лет, из Ришон ле-Циона, боец 51-го батальона бригады "Голани"),

сержант Томер Нагар, (20 лет, из Иерусалима, боец 51-го батальона бригады "Голани"),

сержант Илай Ноам Бен-Муха (20 лет, из Ашдода, боец 51-го батальона бригады "Голани"),

сержант Давид Миттельман (20 лет, из Рош-Цурим, боец 51-го батальона бригады "Голани"),

капитан Раз Перец (24 года, из Афулы, боец 51-го батальона бригады "Голани"),

сержант Йогев Ааарон (20 лет, из Пардес-Ханы, 51-й батальон),

сержант Брандо Давид Флорес-Гарсия (21 год, из Беэр-Шевы, водитель Южной бригады в дивизии "Газа"),

старший сержант Биньямин Тешагер Така (21 год, из Иерусалима, служил в администрации 51-го батальона бригады "Голани"),

сержант Уриэль Сегаль (19 лет, из Петах-Тиквы, боец 51-го батальона),

сержант Эвьятар Охайон (22 года, из Иерусалима, водитель скорой помощи 51-го батальона),

сержант Ор Асато (21 год, из Беэр-Шевы),

сержант Амит Пелед (21 год, из Хайфы, боец "Эгоз"),

сержант Эльад Михаэль Сасон (21 год, из Моца-Илит, боец "Эгоз"),

сержант Йонатан Савицки (21 год, из Модиин – Маккабим-Реут, боец "Эгоз"),

сержант Омри Перец (20 лет, из Эльяхина, десантник, командир отделения 450-го батальона бригады "Бислах"),

сержант Регев Амар (20 лет, из Сде-Нехемии, боец 101-го батальона десантной бригады),

сержант Матан Малка (19 лет, из Гешер-Зива, ​​101-й батальон десантной бригады),

сержант Бар Янкелов (19 лет, из Кармиэля, 101-й батальон),

сержант Лави Бухник (20 лет, из Пдуим, боец ​​101-го батальона десантной бригады),

старший сержант Адам Агмон (21 год, из Камона, 450-й батальон),

старший сержант Виталий Скипакевич (21 год, из Ариэля, боец "Эгоз"),

старший сержант Авиэль Мелькамо (21 год, из Кирьят-Аты, боец "Эгоз")

Саар Марголис (37 лет, из Кисуфим) – боец "китат коненут" кибуца,

85-летний Шломо Манцур (убит 7.10.2023, тело было похищено в Газу (до 11.2.2025 считался заложником) и возвращено в Израиль 27.2.2025),

90-летняя Джина Смятич,

70-летний Офер Рон,

Иван Иллараменди-Сайсар (46 лет, гражданин Израиля и Испании),

его жена Лорен Дафна Гаркович (47 лет, гражданка Чили),

Итай Зак (53 года),

его жена Эти Зак (50 лет),

их сын Саги Зак (15 лет),

76-летняя Менуха Хулати,

Реувен Хейник (56 лет, из Ашкелона)

Том Годо (из Кисуфим, в разных источниках указан разный возраст, 48 лет и 52 года). В соответствии с отчетом ЦАХАЛа, из-за ошибки идентификации убит израильскими солдатами.