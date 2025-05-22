Отчет ЦАХАЛа: кибуц Кисуфим был зачищен от террористов лишь через несколько дней

ЦАХАЛ опубликовал результаты внутриармейского расследования событий 7 октября 2023 года в кибуце Кисуфим и в военном лагере "Кисуфим". Ключевой вывод расследования: ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите кибуца Кисуфим и его жителей, но героизм военных и гражданских, защищавших кибуц, предотвратили нанесение еще большего ущерба. Однако несогласованность действий израильских сил привела к тому, что зачистка кибуца непростительно затянулась.

Всего в ходе боев в районе Кисуфим погибли 45 человек. В атаке террористов были убиты девять гражданских жителей кибуца, еще один житель кибуца, Шломо Манцур, был похищен. Он был убит в плену и возвращен в Израиль для захоронения в рамках соглашения в феврале 2025 года. Были также убиты шесть иностранных рабочих, и один житель кибуца погиб от огня израильских сил. В боях за кибуц Кисуфим погибли 28 человек – 27 военнослужащих и боец отряда быстрого реагирования кибуца ("китат коненут").

Следственную группу возглавлял генерал-майор Таль Алькоби, результаты расследования были обобщены и представлены бывшим командующим южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом. Расследование было представлено жителям кибуца Кисуфим, семьям погибших и бойцам "китат коненут" при участии бывшего главы Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Герци А-Леви.

Следствием было установлено, что в район Кисуфим проникли около 150 террористов спецподразделения ХАМАСа "Нухба", из них примерно 40 атаковали военный лагерь "Кисуфим", и около 60 проникли в район кибуца. Часть нападавших была ликвидирована по дороге, часть переместилась к другим целям в районе разделительного заграждения, а затем вернулись. Все они совершали убийства, похищения, грабежи и другие жестокие преступления.

Расследованием установлено, что в ходе боев в районе военного лагеря "Кисуфим" были уничтожены примерно 25 террористов, в кибуце ликвидированы около 30 террористов, в окрестностях кибуца ликвидированы еще около 50 террористов. И примерно 50 террористов отступили обратно в сектор Газы, некоторые из них были ранены.

Расследование длилось примерно год, оно включало в себя беседы с военнослужащими в военном лагере "Кисуфим", действовавшими в районе силами, встречи с семьями погибших и с жителями кибуца. Чтобы создать максимально полную и четкую картину событий, были собраны записи переговоров по аудиосвязи, просмотрены записи камер наружного наблюдения и собрана дополнительная разведывательная информация. Была также проведена реконструкция событий на местности. Однако поскольку речь идет о крайне сложном событии, в расследовании могли быть учтены не все данные, и не исключено, что позднее появятся дополнительные детали. Следственная группа сожалеет о возможных допущенных ошибках.

Речь идет об оперативном армейском расследовании, которое сосредоточено на развитии событий, ведении боев и действиях вооруженных сил. В ходе расследования изучались бои в районе Кисуфим, который был лишь одним из десятков очагов боев, начавшихся после внезапного массового нападения 7 октября. Тысячи террористов прорвались на территорию Израиля одновременно в десятках разных точек, и это основная причина сложностей с прибытием служб безопасности к атакованным районам. Эта проблема, озвученная во всех расследованиях, находится в центре внимания Форума Генштаба.

Накануне внезапного нападения за район кибуца и военного лагеря "Кисуфим" отвечали бойцы 51-го батальона бригады "Голани", находившиеся под командованием дивизии "Газа" около двух с половиной месяцев.

В 05:30 батальон перешел на режим "готовности с рассветом", в соответствии с действовавшими на тот момент приказами и оценкой ситуации, известной на то время.

В 06:29 террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел всего юга из сектора Газы, включая прицельный обстрел по военным лагерям и базам в районе. Огневой удар был направлен на отвлечение военнослужащих и концентрацию их в защищенных пространствах, чтобы затруднить и замедлить их выход на защиту населенных пунктов, а также на нейтрализацию средств защиты. Террористы прорвали разделительное заграждение в нескольких точках проникновения, через которые прорвались на транспортных средствах, мотоциклах и пешком.

Следственная группа по отдельности изучила развитие событий в двух основных точках: кибуце Кисуфим и в военном лагере "Кисуфим", составив независимую хронологию каждого из очагов боев и зафиксировав карту событий с начала террористической атаки ХАМАСа рано утром 7 октября и до достижения первоначального оперативного контроля над районом и его зачистки от террористов.

В военном лагере "Кисуфим" оперативный контроль и зачистка от террористов были достигнуты к вечеру субботы, тогда как в кибуце оперативный контроль и зачистка от террористов были завершены только через несколько дней – в четверг, 12 октября.

Хронология событий, установленная следственной группой – лагерь "Кисуфим"

Первый этап – начало нападения, сражение военнослужащих (с 06:29 до 13:45)

Начиная с 06:29 в район между границей сектора Газы и лагерем "Кисуфим" проникли множество вражеских боевиков, и развернутые в районе разделительного заграждения военнослужащие начали перестрелки с противником. Примерно в течение часа военнослужащие вели тяжелые бои в районе забора против примерно пяти десятков террористов, в ходе этих боев израильские силы несли потери, боевая техника была повреждена.

Примерно после часа боев военнослужащие отступили назад для защиты кибуца Кисуфим, и у забора осталась одна дежурная группа под названием "Кармель Алеф". Дежурная группа "Кармель Алеф" передвигалась на автомобиле и защищала северную часть своего сектора, сражаясь с многочисленными боевиками в одиночестве, даже когда остальные силы выдвинулись на защиту кибуца. Бойцы сражались в одиночестве большую часть дня, ликвидировав множество террористов, направлявшихся к кибуцу Реим и в сторону шоссе 232. Примерно после двух с половиной часов боев дежурная группа "Кармель Алеф" заметила большое количество боевиков, двигавшихся вглубь Отеф Аза, и атаковала их. Подобное повторялось несколько раз, и между боями дежурная группа "Кармель Алеф" передислоцировалась, меняя свою позицию.

Когда у бойцов группы "Кармель Алеф" кончились боеприпасы, бойцы направились пешком в сторону лагеря "Кисуфим", возле которого по ним выпустили минометный снаряд. В результате взрыва погибли двое военнослужащих – командир дежурной группы лейтенант Ури Мордехай Шани (22 года, из Кирьят-Арбы, командир взвода 51-го батальона бригады "Голани") и сержант Реэм Меир Батито (19 лет, из Нетании, боец 51-го батальона).

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