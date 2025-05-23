Офис Нетаниягу: новый глава ШАБАКа не будет участвовать в расследовании "Катаргейта"

Офис главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовал некоторые разъяснения по поводу назначения генерал-майора Давида Зини на пост главы общей службы безопасности (ШАБАК).

"Премьер-министр несет ответственность за безопасность страны, особенно во время войны на много фронтов. В разгар войны неправильно ограничиваться назначением исполняющего обязанности главы ШАБАКа. Постоянный глава ШАБАКа должен быть назначен как можно скорее. Это первостепенная необходимость в обеспечении безопасности, и любая задержка наносит ущерб безопасности государства и безопасности наших солдат", – сказано в заявлении офиса Нетаниягу.

Ронен Бар покидает пост главы ШАБАКа 15 июня. Офис Нетаниягу подчеркивает, что к этой дате должно быть обеспечено вступление в должность нового главы ШАБАКа.

"В соответствии с законом, процесс назначения генерал-майора Зини на должность главы ШАБАКа будет осуществляться в два этапа: 1) передача назначения на утверждение в комиссию Груниса по назначениям на высшие государственные должности, 2) после одобрения комиссии назначение передается на утверждение правительству", – отмечает офис главы правительства.

"Расследование по "Катаргейту" проводится ШАБАКом и полицией Израиля под руководством и контролем юридического советника правительства. Назначенный глава ШАБАКа не имеет на это никакого влияния. Однако, чтобы избежать пустых разговоров о расследованиях по "Катаргейту", премьер-министр поясняет, что назначенный глава ШАБАКа вообще не будет участвовать в этих расследованиях", – сказано в заявлении канцелярии главы правительства.