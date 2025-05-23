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Израиль

Опрос "Mаарива": фраза Голана о "хобби" обошлась "Демократим" в четыре мандата

Демократим
Опрос
время публикации: 23 мая 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 08:48
Опрос "Mаарива": фраза Голана о "хобби" обошлась "Демократим" в четыре мандата
Oren Ben Hakoon/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 23 мандата, без изменений с прошлой недели.

Скандальная фраза председателя "Демократим" Яира Голана о том, что "здравомыслящая страна не убивает детей в качестве хобби", подарила лишний мандат НДИ Авигдора Либермана, которая увеличивает свои позиции в опросе до 19 мандатов, и еще три мандата – "Еш Атид" Яира Лапида, набирающей 15 мандатов. "Махане Мамлахти" Бени Ганца остается без изменений с 16 мандатами.

"Демократим" сокращаются до 12 мандатов. У "Оцмы Йегудит" и ШАС – по 9 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 , у ХАДАШ-ТААЛ – 6, у РААМ – 4. "Ционут Датит" не проходит электоральный барьер.

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