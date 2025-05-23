На этой неделе завершились учения генштаба ЦАХАЛа "Барак Тамир"

На этой неделе завершились учения "Барак Тамир", проводимые генштабом ЦАХАЛа, в ходе которых ЦАХАЛ отрабатывал действия по обороне и сохранению жизненно важных компонентов военной инфраструктуры.

Учения были направлены на отработку координации между различными родами войск и силами безопасности в чрезвычайных ситуациях. Цель учений – улучшение темпов и качества быстрого реагирования на различные сценарии.