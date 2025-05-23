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Израиль

На этой неделе завершились учения генштаба ЦАХАЛа "Барак Тамир"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 мая 2025 г., 21:48 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 21:56
На этой неделе завершились учения генштаба ЦАХАЛа "Барак Тамир"
Пресс-служба ЦАХАЛа

На этой неделе завершились учения "Барак Тамир", проводимые генштабом ЦАХАЛа, в ходе которых ЦАХАЛ отрабатывал действия по обороне и сохранению жизненно важных компонентов военной инфраструктуры.

Учения были направлены на отработку координации между различными родами войск и силами безопасности в чрезвычайных ситуациях. Цель учений – улучшение темпов и качества быстрого реагирования на различные сценарии.

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