На этой неделе завершились учения генштаба ЦАХАЛа "Барак Тамир"
время публикации: 23 мая 2025 г., 21:48 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 21:56
На этой неделе завершились учения "Барак Тамир", проводимые генштабом ЦАХАЛа, в ходе которых ЦАХАЛ отрабатывал действия по обороне и сохранению жизненно важных компонентов военной инфраструктуры.
Учения были направлены на отработку координации между различными родами войск и силами безопасности в чрезвычайных ситуациях. Цель учений – улучшение темпов и качества быстрого реагирования на различные сценарии.
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