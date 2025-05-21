CNN: Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана

Телеканал CNN сообщил, что США располагают новыми разведданными, свидетельствующими о том, что Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам в Иране, в то время как администрация Трампа пытается решить проблему с Тегераном дипломатическим путем.

Источники телеканала в Вашингтоне подчеркивают: в данный момент нет ясности относительно того, приняло ли израильское руководство окончательное решение по поводу Ирана. И в самом Белом доме нет единодушия в оценке вероятности того, что Израиль решится на этот шаг.

"Вероятность израильского удара по Ирану значительно возросла за последние месяцы, и перспектива заключения США и Ираном соглашения, в рамках которого Тегеран не откажется от всего урана, повышает вероятность этого удара", – цитирует CNN чиновника, знакомого с данными американской разведки.

При этом собеседники телеканала отмечают, что возросшие опасения по поводу возможной операции Израиля в Иране продиктованы не только публичными и приватными высказываниями израильских политиков о рассмотрении такого шага, но и перехваченными сообщениями и наблюдениями за перемещениями израильских военных. Два источника телеканала считают, что о военных приготовлениях свидетельствует перемещение Израилем авиабомб и проведение учений ВВС.

В редакционных комментариях CNN отмечается, что все перечисленные источниками примеры приготовлений Израиля могут быть демонстрацией силы, чтобы принудить Иран пойти на уступки.

Редакция CNN обратилась за комментариями в Совет национальной безопасности, канцелярию премьер-министра Израиля и посольство Израиля в Вашингтоне, но не получила ответа.