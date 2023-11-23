ХАМАС и Катар: режим прекращения огня вступит в силу в пятницу, 24 ноября, в 7 утра

Командование группировки "Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС) объявило, что режим прекращения огня вступит в силу в пятницу, 24 ноября, в 7 утра.

С этого момента начнется "гуманитарное перемирие" и "процесс обмена пленными женщинами и детьми в возрасте до 19 лет", сказано в заявлении боевиков ХАМАСа.

МИД Катара подтверждает, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАСом будет действовать с 07:00 24 ноября в течение четырех дней. Также сообщается, что первые 13 заложников ХАМАС планирует освободить в 16:00. Видимо, одновременно будут освобождены из израильских тюрем около 40 заключенных.

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ХАМАС вновь публикует условия "сделки":

- Перемирие продлится четыре дня и будет сопровождаться прекращением всех военных действий с обеих сторон.

- Прекращение огня означает прекращение всех военных действий израильской армии во всех районах сектора Газы, а также прекращение перемещений военной техники в секторе Газы.

- За каждого пленного будут освобождены трое палестинских заключенных (женщин и детей до 19 лет). В течение 4 дней будут освобождены 50 пленных в Газе и 150 палестинских заключенных.

- Остановка полетов над югом сектора Газы на четыре дня.

- Остановка полетов над севером сектора Газы, включая город Газа, на 6 часов в день, с 10:00 до 16:00.

- 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами ежедневно доставляются во все районы сектора Газы.

- 4 грузовика с топливом и бытовым газом ежедневно доставляются во все районы сектора Газы.

- В период действия перемирия израильские власти обязуются никого не атаковать и никого не арестовывать во всех районах сектора Газы.

- Обеспечение свободы передвижения жителей сектора Газы (с севера на юг) по улице Салах ад-Дин.

В то же время власти Израиля подтвердили получение предварительного списка имен заложников, освобождаемых в рамках сделки. "Назначенные должностные лица проверяют детали списка и поддерживают связь со всеми семьями", – сказано в официальном сообщении.

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Списки освобождаемых с двух сторон переданы властям Египта и Катара.

В ночь на 23 ноября стало известно, что сделка с террористической организацией ХАМАС по обмену заложниками и заключенными состоится не раньше пятницы, 24 ноября. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби. "Переговоры об освобождении наших похищенных продвигаются и продолжаются постоянно. Освобождение начнется согласно первоначальной договоренности между сторонами, не раньше пятницы", – было сказано в заявлении Анегби, распространенном пресс-службой канцелярии главы правительства.

Телеканал "Кан-11" передал со ссылкой на источник в Иерусалиме, что задержка связана с тем, что сделка, утвержденная правительством Израиля, еще не подписана ни ХАМАСом, ни Катаром, выступавшим посредником на переговорах.

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