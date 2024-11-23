Опрос 12-го канала: 64% израильтян не доверяют правительству Нетаниягу

На сайте N12/"Мако" опубликованы результаты опроса, которые были представлены вечером 22 ноября в программе "Ульпан Шиши".

Согласно этому опросу, 54% израильтян поддерживают соглашение о прекращении войны в Ливане, при этом 24% выступают против окончания войны на севере, 22% респондентов затрудняются определить свою позицию.

Подавляющее большинство респондентов, 79%, поддерживают создание государственной комиссии по расследованию трагических событий 7 октября 2023 года. Лишь 8% выступают против создания такой комиссии. 13% не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

64% участников опроса заявили, что не доверяют правительству Биньямина Нетаниягу, 30% – доверяют. При этом среди тех, кто голосовал за партии коалиции, 61% доверяют правительству, 30% – не доверяют. (Отметим, что эти результаты, казалось бы, ставят под сомнение репрезентативность выборки, так как на выборах партии нынешней коалиции получили большинство голосов избирателей. Однако следует учитывать, что на выборах голосовало около 2/3 потенциальных избирателей, а не все 100%.)

При ответе на вопросы о том, кто в большей степени подходит на роль главы правительства, Биньямин Нетаниягу обошел и нынешнего лидера оппозиции Яира Лапида – 38%/28%, и Бени Ганца – 37%/29%, и Гади Айзенкота – 35%/33%. В то же время Нетаниягу уступил бывшему премьер-министру Нафтали Беннету (который в настоящее время не является депутатом Кнессета и действующим политиком) – 34%/38%.