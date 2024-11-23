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Израиль

Полиция просит оставить под арестом хулиганов, напавших на командующего центральным округом

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 23 ноября 2024 г., 22:33 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 22:33
Полиция просит оставить под арестом хулиганов, напавших на командующего центральным округом
Пресс-служба ЦАХАЛа

Полиция просит продлить срок содержания под стражей подозреваемых в нападении на командующего центральным округом Ави Блота.

Как сообщалось ранее, в Хевроне после наступления шабата десятки евреев напали на командующего штабом Центрального военного округа Ави Блота и сопровождавших его офицеров ЦАХАЛа.

Нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес военных, блокировали дорогу, по которой должен был выехать армейский джип и пытались помешать выполнению оперативной деятельности. Пострадавших не было.

Пятеро участников беспорядков были задержаны полицией, остальные разогнаны.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 ноября 2024

В Хевроне группа евреев напала на командующего штабом Центрального военного округа Ави Блота