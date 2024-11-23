Полиция просит оставить под арестом хулиганов, напавших на командующего центральным округом
время публикации: 23 ноября 2024 г., 22:33 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 22:33
Полиция просит продлить срок содержания под стражей подозреваемых в нападении на командующего центральным округом Ави Блота.
Как сообщалось ранее, в Хевроне после наступления шабата десятки евреев напали на командующего штабом Центрального военного округа Ави Блота и сопровождавших его офицеров ЦАХАЛа.
Нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес военных, блокировали дорогу, по которой должен был выехать армейский джип и пытались помешать выполнению оперативной деятельности. Пострадавших не было.
Пятеро участников беспорядков были задержаны полицией, остальные разогнаны.