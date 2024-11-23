ХАМАС распространил видео заложницы, утверждая, что она убита. ЦАХАЛ: информация проверяется
время публикации: 23 ноября 2024 г., 19:20 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 19:33
В субботу, 23 ноября, вечером, террористическая организация ХАМАС в рамках психолического террора распространила кадры, на которых запечатлена одна из заложниц, "свидетельство" сопровождается комментарием о том, что женщина убита.
Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, достоверность "свидетельства" проверяется, на данном этапе Армия обороны Израиля может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Представители ЦАХАЛа поддерживают связь с семьей заложницы.
ЦАХАЛ просит израильтян воздержаться от распространения слухов и публикации видео, причиняющего страдания близким заложников.