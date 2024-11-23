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Израиль

Службы безопасности: растут опасения, что раввин Коган был похищен

время публикации: 23 ноября 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 19:05
Службы безопасности: растут опасения, что раввин Коган был похищен
AP Photo/Kamran Jebreili

Представители службы безопасности заявили: растут опасения, что раввин Цви Коган, пропавший без вести посланник Хабада в Объединенных Арабских Эмиратах, был похищен и убит.

По предварительным данным после того, как раввин вышел из кошерного супермаркета, которым он управлял, за ним следили и, по всей вероятности, похитили, выбрав удобный момент.

Также вероятно, что после похищения его организаторы бежали в Турцию. В начале недели Цви Коган прилетал в Израиль вместе с главным раввином ОАЭ Леви Ицхаком Дохманом.

Во вторник они посетили офис премьер-министра, где встретились с новым послом Израиля в ОАЭ Йоси Шели, и вернулись в Абу-Даби в среду.

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