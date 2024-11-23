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Израиль

В Израиль прибыл глава CENTCOM генерал Майкл Курилла

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 23 ноября 2024 г., 19:37 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 19:37

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прилетел в Израиль для совещания с израильским военным командованием. Как и в прошлые визиты в Израиль Курилла стал гостем начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци А-Леви.

Вместе с представителями командования Северным округом Курилла и А-Леви провели оценку ситуации, сделав особый акцент на события, происходящее в Ливане и на ливано-израильской границе.

Израиль
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