В Израиль прибыл глава CENTCOM генерал Майкл Курилла

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прилетел в Израиль для совещания с израильским военным командованием. Как и в прошлые визиты в Израиль Курилла стал гостем начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци А-Леви.

Вместе с представителями командования Северным округом Курилла и А-Леви провели оценку ситуации, сделав особый акцент на события, происходящее в Ливане и на ливано-израильской границе.