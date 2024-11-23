В ОАЭ пропал израильтянин, один из представителей движения Хабад

Семья израильтянина, одного из представителей движения Хабад, находящегося в Абу-Даби, сообщила, что он несколько дней не выходил на связь с родными.

Службы безопасности Израиля разыскивают пропавшего, пока информации о нем нет.

Движение Хабад представлено во многих странах. Его представители, "посланники", открывают синагоги ("Бейт Хабад") в тех городах, которые часто посещают еврейские туристы.