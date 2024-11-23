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23 ноября 2024
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23 ноября 2024
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последняя новость: 16:30
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Ближний Восток

В ОАЭ пропал израильтянин, один из представителей движения Хабад

время публикации: 23 ноября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 16:30

Семья израильтянина, одного из представителей движения Хабад, находящегося в Абу-Даби, сообщила, что он несколько дней не выходил на связь с родными.

Службы безопасности Израиля разыскивают пропавшего, пока информации о нем нет.

Движение Хабад представлено во многих странах. Его представители, "посланники", открывают синагоги ("Бейт Хабад") в тех городах, которые часто посещают еврейские туристы.

Ближний Восток
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