В ОАЭ пропал израильтянин, один из представителей движения Хабад
время публикации: 23 ноября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 16:30
Семья израильтянина, одного из представителей движения Хабад, находящегося в Абу-Даби, сообщила, что он несколько дней не выходил на связь с родными.
Службы безопасности Израиля разыскивают пропавшего, пока информации о нем нет.
Движение Хабад представлено во многих странах. Его представители, "посланники", открывают синагоги ("Бейт Хабад") в тех городах, которые часто посещают еврейские туристы.