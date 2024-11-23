ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на террористические объекты "Хизбаллы" в Дахии

ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на террористические объекты "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута, Дахии.

Были атакованы оперативный штаб и террористическая инфраструктура. Это вторая волна атак на объекты "Хизбаллы" в Дахии с утра субботы, 23 ноября.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что все атакованные цели были размещены "Хизбаллой" в плотно заселенных районах, среди гражданского населения, что представляет собой очередной пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.