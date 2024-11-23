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Израиль

ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на террористические объекты "Хизбаллы" в Дахии

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 ноября 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 13:10
ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на террористические объекты "Хизбаллы" в Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на террористические объекты "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута, Дахии.

Были атакованы оперативный штаб и террористическая инфраструктура. Это вторая волна атак на объекты "Хизбаллы" в Дахии с утра субботы, 23 ноября.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что все атакованные цели были размещены "Хизбаллой" в плотно заселенных районах, среди гражданского населения, что представляет собой очередной пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.

Израиль
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