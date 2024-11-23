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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Дахии эвакуироваться

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 ноября 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 13:47
Авихай Эдраи
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное предупреждение жителям Дахии на юге Бейрута, призывая гражданских лиц, проживающих в нескольких зданиях, используемых "Хизбаллой", эвакуироваться и отойти от будущих целей не менее чем на 500 метров.

"Вы находитесь рядом с объектами "Хизбаллы", против которых ЦАХАЛ будет действовать в ближайшее время, – подчеркивает Авихай Эдраи. – Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти объекты и прилегающие к ним здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров".

Израиль
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ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на террористические объекты "Хизбаллы" в Дахии