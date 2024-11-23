Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Дахии эвакуироваться

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное предупреждение жителям Дахии на юге Бейрута, призывая гражданских лиц, проживающих в нескольких зданиях, используемых "Хизбаллой", эвакуироваться и отойти от будущих целей не менее чем на 500 метров.

"Вы находитесь рядом с объектами "Хизбаллы", против которых ЦАХАЛ будет действовать в ближайшее время, – подчеркивает Авихай Эдраи. – Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти объекты и прилегающие к ним здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров".