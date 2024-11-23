Война в Газе в ночь на 23.11.2024: подрывы зданий и удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 23 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Минздрав ХАМАСа заявляет о десятках убитых.

На севере сектора: ЦАХАЛ взрывал здания в районе Ас-Сафтауи, на северо-западе города Газа; ЦАХАЛ взрывал здания в районе Джабалия ан-Назла; ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Аль-Фалуджа; ЦАХАЛ нанес удар по цели в Байт-Лахии.

В центре сектора: ЦАХАЛ взрывал здания в Нусейрате около "оси Нецарим"; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Бурейдже.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял о семи убитых и нескольких раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Шалдан в Зайтуне, на юге города Газа, а также о 13 убитых и десятках раненых в результате ударов ЦАХАЛа по трем домам в городе Газа, в Нусейрате и Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 23 ноября.