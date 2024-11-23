Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 23 ноября, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Устойчивый восточный ветер.

В Иерусалиме – 15-21 градусов, в Тель-Авиве – 17-25, в Хайфе – 18-25, в Эйлате – 21-29, в Беэр-Шеве – 17-26, в Мицпе-Рамоне – 15-24, на побережье Мертвого моря – 21-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-26, в Ариэле – 16-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-25, на Голанских высотах – 16-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 40-70 см. Вечером волнение усилится, волны до 1,5 м.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье – понижение температуры, переменная облачность, дожди. В понедельник – похолодание, облачно. Во вторник будет малооблачно, температура немного повысится.