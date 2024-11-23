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Израиль

СМИ: Целью удара ЦАХАЛа по зданию в Бейруте был глава оперативного отдела "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 23 ноября 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 10:26
Бейрут. 23 ноября
AP Photo/Hassan Ammar

Израильские официальные лица сообщили телеканалу Sky News на арабском языке, что целью атаки на здание в Бейруте был глава оперативного отдела "Хизбаллы", бывший советник Хасана Насраллы, Мохаммад Хайдар.

По имеющимся данным, удар был нанесен по восьмиэтажному зданию. Ливанские СМИ утверждают, что использовались не менее шести ракет, способных пробить бункер, и сообщают об 11 погибших и более чем 20 раненых. Пока неясно, был ли уничтожен Хайдар.

После ликвидации верхушки "Хизбаллы" Хайдар стал самым высокопоставленным представителем террористической организации. Последние полтора месяца он фактически возглавлял "Хизбаллу".

Израиль
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