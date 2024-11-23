ЦАХАЛ провел несколько серий атак на террористические объекты "Хизбаллы" в Дахии

За последние сутки ЦАХАЛ провел несколько серий атак на террористические объекты "Хизбаллы" в пригороде Бейрута Дахии.

Были атаковали несколько оперативных штабов террористов, склад оружия и другие инфраструктуры "Хизбаллы".

В ЦАХАЛе подчеркивают, что все атакованные цели были размещены "Хизбаллой" в плотно заселенных районах, среди гражданского населения, что представляет собой очередной пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.