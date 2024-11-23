Правительство продлит срок действия приказа о призыве сотен тысяч резервистов
время публикации: 23 ноября 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 21:50
24 ноября правительство утвердит на еженедельном заседании продление действия специального распоряжения, касающегося призыва резервистов.
Речь идет о специальном распоряжении, дающем правительству право призывать на длительную службу 325 тысяч резервистов.
Согласно опубликованной информации, действие распоряжение будет продлено до 2 марта 2025 года.
Распоряжение будет утверждено на фоне продолжающегося обсуждения закона об освобождении от службы большого числа ультраортодоксов.