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Израиль

Правительство продлит срок действия приказа о призыве сотен тысяч резервистов

Война "Железные мечи"
Резервисты
время публикации: 23 ноября 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 21:50
Правительство продлит срок действия приказа о призыве сотен тысяч резервистов

24 ноября правительство утвердит на еженедельном заседании продление действия специального распоряжения, касающегося призыва резервистов.

Речь идет о специальном распоряжении, дающем правительству право призывать на длительную службу 325 тысяч резервистов.

Согласно опубликованной информации, действие распоряжение будет продлено до 2 марта 2025 года.

Распоряжение будет утверждено на фоне продолжающегося обсуждения закона об освобождении от службы большого числа ультраортодоксов.

Израиль
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