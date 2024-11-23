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Израиль

Демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме, задержан митингующий

Заложники
Оцма Иегудит
время публикации: 23 ноября 2024 г., 21:12 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 21:12
Демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме, задержан митингующий
Erik Marmor/Flash90

Полиция задержала демонстранта, принимавшего участие в акции протеста возле дома министра развития Негева и Галилеи Ицхака Васерлауфа ("Оцма Иегудит").

Демонстрация проходила на улице Ахават Цион в Тель-Авиве. О задержании сообщили представители штаба семей похищенных.

Причина задержания неизвестна.

Одновременно сотни демонстрантов митингуют в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестуя против правительства и требуя немедленной сделки по освобождению заложников.

Израиль
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