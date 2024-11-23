Демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме, задержан митингующий
время публикации: 23 ноября 2024 г., 21:12 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 21:12
Полиция задержала демонстранта, принимавшего участие в акции протеста возле дома министра развития Негева и Галилеи Ицхака Васерлауфа ("Оцма Иегудит").
Демонстрация проходила на улице Ахават Цион в Тель-Авиве. О задержании сообщили представители штаба семей похищенных.
Причина задержания неизвестна.
Одновременно сотни демонстрантов митингуют в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестуя против правительства и требуя немедленной сделки по освобождению заложников.