Демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме, задержан митингующий

Полиция задержала демонстранта, принимавшего участие в акции протеста возле дома министра развития Негева и Галилеи Ицхака Васерлауфа ("Оцма Иегудит").

Демонстрация проходила на улице Ахават Цион в Тель-Авиве. О задержании сообщили представители штаба семей похищенных.

Причина задержания неизвестна.

Одновременно сотни демонстрантов митингуют в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестуя против правительства и требуя немедленной сделки по освобождению заложников.