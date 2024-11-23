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Израиль

Канцелярия Нетаниягу сообщила об исчезновении в ОАЭ раввина Цви Когана

время публикации: 23 ноября 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 18:05
Канцелярия Нетаниягу сообщила об исчезновении в ОАЭ раввина Цви Когана
AP Photo/Jon Gambrell

Канцелярия Нетаниягу от имени Мосада и Совета национальной безопасности (СНБ) сообщила об исчезновении в ОАЭ раввина Цви Когана, посланника Хабада.

"Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, посланник Хабада, проживающий в ОАЭ, пропал без вести днем в четверг, 21 ноября 2024. В связи с его исчезновением и информацией о возможном террористическом акте в стране было начато масштабное расследование. Израильские спецслужбы активно работают над поиском Цви Когана", – говорится в сообщении.

Также в сообщении упоминается, что Совет национальной безопасности недавно публиковал предупреждение о высокой степени опасности (уровень 3) поездок в Объединенные Арабские Эмираты и рекомендовал воздержаться от необязательных посещений этого региона, а также соблюдать повышенные меры предосторожности тем, кто уже находится там.

Израиль
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