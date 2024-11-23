ЦАХАЛ завершил третью за сегодняшний день волну атак на террористические объекты в Дахии
время публикации: 23 ноября 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 20:09
ЦАХАЛ завершил третью за сегодняшний день волну атак на террористические объекты в Дахии, южном пригороде Бейрута.
Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько оперативных штабов "Хизбаллы".
В течение всей недели ВВС ЦАХАЛа ежедневно наносили удары по командным пунктам и штабам террористов, складам боеприпасов, зданиям, используемым в военных целях и другой инфраструктуре "Хизбаллы". .