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Израиль

ЦАХАЛ завершил третью за сегодняшний день волну атак на террористические объекты в Дахии

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 ноября 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 20:09

ЦАХАЛ завершил третью за сегодняшний день волну атак на террористические объекты в Дахии, южном пригороде Бейрута.

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько оперативных штабов "Хизбаллы".

В течение всей недели ВВС ЦАХАЛа ежедневно наносили удары по командным пунктам и штабам террористов, складам боеприпасов, зданиям, используемым в военных целях и другой инфраструктуре "Хизбаллы". .

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