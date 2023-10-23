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    В Израиле

    "Единственно, что спасает, это любовь". Писатель из Ашкелона Рубен Гальего в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

    Гостем передачи вновь стал Рубен Давид Гонсалес Гальего – писатель, живущий с женой и дочерью, у которой диагностирован аутизм, в городе Ашкелон. Город Ашкелон находится в 8-10 км от границы сектора Газы. Ракеты, выпущенные из Газы, летят до Ашкелона 30 секунд. В квартире семьи Гальего нет "мамада" (защищенной комнаты). Рубен – инвалид-колясочник. Во время обстрелов ему негде прятаться.

    О живущих в секторе Газы он говорит так: "Мы давали деньги, мы давали еду, мы давали воду, мы давали электричество. Мы не давали образование. Это страшно. Это наше преступление... Мы не контролируем их сказки. А потом их сказки прилетают в нас. Сказка – это оружие, и это оружие должно быть у нас в руках".

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    Ребенок спрашивает: "Кто такой "хороший человек"?" Ответ Рубена прост: "Хороший для меня человек – который не хочет, чтобы я умер... Он плохого не хочет – уже хороший".

    Мальчик спросил: "Почему Бог не наказывает всех убийц и воров?" "А тогда как мы узнаем, что мы не убийцы и воры?" – отвечает Гальего.

    Дети и взрослые спрашивают: "Что делать? Как жить теперь?" Рубен: "Живите дальше. Делайте свою работу хорошо. Любите друг друга. Единственно, что спасает, это любовь".

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Рубеном Гальего

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

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