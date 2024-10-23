СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по офису ливанского телеканала "Аль-Майядин"
время публикации: 23 октября 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 21:51
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в Бейруте, в котором находятся офисы ливанского телеканала "Аль-Майядин", связанного с "Хизбаллой".
Ливанское независимое информационное агентство "Аль-Марказийя" сообщило, что около атакованного здания находятся машины "скорой помощи". На данный момент известно, что во время нанесения авиаудара в редакции телеканала "Аль-Майядин" не было людей.
Согласно сообщениям в ливанских СМИ, в эти часы ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам "Хизбаллы" в пригородах Бейрута, районах Аль-Джанах, Аль-Узаи, Харет-Хрейк, а также в Набатии.