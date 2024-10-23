"Кан Бет": одна из ракет, нацеленных на Гуш-Дан, упала рядом с Калькилией, есть раненый

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в системе безопасности, сообщила, что одна из ракет, нацеленных на центр Израиля, упала на палестинской территории, в деревне рядом с Калькилией.

Согласно этому сообщению, в результате обстрела на палестинской территории пострадал один человек, он получил легкое ранение.

Пресс-служба полиции Израиля передала, что в районе Кфар-Сабы и Герцлии зарегистрировано падение обломков противоракет, нет пострадавших.