Бои в Джабалии, десятки террористов сложили оружие
время публикации: 23 октября 2024 г., 07:36 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 07:58
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силы 162 дивизии в ходе боев в Джабалии на севере сектора Газы уничтожили значительное количество боевиков ХАМАСа.
Десятки боевиков сложили оружие и сдались.
Одновременно ЦАХАЛ обеспечил безопасные коридоры для эвакуации десятков тысяч жителей Джабалии в безопасные пространства.
В центре сектора Газы и в Рафиахе ВВС ЦАХАЛа нанесли точечные удары по объектам, в которых силами 252 дивизии и бригады НАХАЛ были обнаружены боевики террористических организаций.