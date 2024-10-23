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Израиль

Бои в Джабалии, десятки террористов сложили оружие

время публикации: 23 октября 2024 г., 07:36 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 07:58
Бои в Джебалии, десятки террористов сложили оружие
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силы 162 дивизии в ходе боев в Джабалии на севере сектора Газы уничтожили значительное количество боевиков ХАМАСа.

Десятки боевиков сложили оружие и сдались.

Одновременно ЦАХАЛ обеспечил безопасные коридоры для эвакуации десятков тысяч жителей Джабалии в безопасные пространства.

В центре сектора Газы и в Рафиахе ВВС ЦАХАЛа нанесли точечные удары по объектам, в которых силами 252 дивизии и бригады НАХАЛ были обнаружены боевики террористических организаций.

Израиль
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