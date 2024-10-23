Бои в Джабалии, десятки террористов сложили оружие

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силы 162 дивизии в ходе боев в Джабалии на севере сектора Газы уничтожили значительное количество боевиков ХАМАСа.

Десятки боевиков сложили оружие и сдались.

Одновременно ЦАХАЛ обеспечил безопасные коридоры для эвакуации десятков тысяч жителей Джабалии в безопасные пространства.

В центре сектора Газы и в Рафиахе ВВС ЦАХАЛа нанесли точечные удары по объектам, в которых силами 252 дивизии и бригады НАХАЛ были обнаружены боевики террористических организаций.