"Хизбалла" взяла ответственность за обстрел центра Израиля, заявив, что целью была "военная база"

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля утром 23 октября, заявив, что целью атаки была "военная база в пригороде Тель-Авива".

Неделю назад "Хизбалла" объявила о "новой фазе" войны против Израиля. За этим последовали атаки БПЛА на резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Кейсарии и обстрелы центральных районов Израиля. При обстрелах центра Израиля "Хизбалла" всякий раз декларирует, что атакует только военные цели. Подтверждений причинения ущерба какому-либо военному объекту в результате этих атак до сих пор не поступало, но при этом был причинен ущерб в жилых районах.

В 8:02-8:04 23 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Петах-Тикве, Герцлии и многих других населенных пунктах центра Израиля. Были слышны взрывы. ЦАХАЛ подтвердил обстрел из Ливана. Две ракеты были перехвачены. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала: сведений о раненых нет, нескольким людям потребовалась помощь в связи с легкими травмами, полученными по пути в убежище, или для выведения из состояния нервного шока. Полиция сообщала о падении фрагментов ракет в Рамат а-Шароне и Герцлии. Причинен ущерб одному автомобилю.