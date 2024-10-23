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Израиль

"Хизбалла" взяла ответственность за обстрел центра Израиля, заявив, что целью была "военная база"

время публикации: 23 октября 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 09:34
"Хизбалла" взяла ответственность за обстрел центра Израиля, заявив, что целью была "военная база"
Tal Gal/Flash90

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля утром 23 октября, заявив, что целью атаки была "военная база в пригороде Тель-Авива".

Неделю назад "Хизбалла" объявила о "новой фазе" войны против Израиля. За этим последовали атаки БПЛА на резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Кейсарии и обстрелы центральных районов Израиля. При обстрелах центра Израиля "Хизбалла" всякий раз декларирует, что атакует только военные цели. Подтверждений причинения ущерба какому-либо военному объекту в результате этих атак до сих пор не поступало, но при этом был причинен ущерб в жилых районах.

В 8:02-8:04 23 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Петах-Тикве, Герцлии и многих других населенных пунктах центра Израиля. Были слышны взрывы. ЦАХАЛ подтвердил обстрел из Ливана. Две ракеты были перехвачены. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала: сведений о раненых нет, нескольким людям потребовалась помощь в связи с легкими травмами, полученными по пути в убежище, или для выведения из состояния нервного шока. Полиция сообщала о падении фрагментов ракет в Рамат а-Шароне и Герцлии. Причинен ущерб одному автомобилю.

Израиль
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