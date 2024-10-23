x
23 октября 2024
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2024
|
23 октября 2024
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: зафиксирован запуск четырех ракет из Ливана в сторону центра Израиля

время публикации: 23 октября 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 20:54
ЦАХАЛ: зафиксирован запуск четырех ракет из Ливана в сторону центра Израиля
Tomer Neuberg/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что около 20:33 был зафиксирован запуск четырех ракет из Ливана в сторону Гуш-Дана. В десятках населенных пунктах была активирована система предупреждения в связи с ракетным обстрелом.

Часть ракет была перехвачена. Остальные, по всей видимости, упали на незастроенной местности.

В чрезвычайные службы не поступало сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Армия и полиция прочесывают территорию в поисках мест падения обломков ракет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2024

383-й день войны: ЦАХАЛ наносит удары в Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2024

Сирены прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ: обстрел из Ливана