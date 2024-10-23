ЦАХАЛ: зафиксирован запуск четырех ракет из Ливана в сторону центра Израиля
время публикации: 23 октября 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 20:54
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что около 20:33 был зафиксирован запуск четырех ракет из Ливана в сторону Гуш-Дана. В десятках населенных пунктах была активирована система предупреждения в связи с ракетным обстрелом.
Часть ракет была перехвачена. Остальные, по всей видимости, упали на незастроенной местности.
В чрезвычайные службы не поступало сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.
Армия и полиция прочесывают территорию в поисках мест падения обломков ракет.